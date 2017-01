Club Brugge moet Carlos Bacca bedanken: "Wat hij hier heeft gedaan, is blijven hangen"

Carlos Bacca is dan wel al een tijdje geen speler van Club Brugge meer, toch helpt zijn ex-ploeg af en toe nog eens. Zoals bij de transfer van Helibelton Palacios. De rechtsachter kwam naar het Jan Breydelstadion, mede dankzij de positieve feedback van... Bacca.

Het Laatste Nieuws weet dat Club Brugge, alvorens Palacios vast te leggen, eens informeerde bij Bacca. De huidige aanvaller van AC Milan nam alle twijfels weg over zijn landgenoot. Bacca speelde bij de nationale ploeg al eens samen met Palacios en liet weten dat verdediger zowel voetballend als mentaal aan het profiel beantwoordde dat Club voor ogen.

“Wat Bacca bij Club Brugge gedaan heeft, is in Colombia blijven hangen”, zegt Palacios in de krant. “Zeker omdat Carlos daarna ook een stap naar grotere Europese clubs heeft gemaakt. Dan is het niet onlogisch dat Colombiaanse voetballers voor hun eerste stap in Europa bij Club terechtkomen.”

Bacca, Izquierdo, Palacios..." - Helibelton Palacios

“Zowel Bacca als Izquierdo heeft hier een grote rol gespeeld en ik hoop die succesvolle lijn door te trekken. Dat ze in Colombia kunnen zeggen: Bacca, Izquierdo, Palacios…”