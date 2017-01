Cristiano Ronaldo spreekt zich uit over... een carrière als trainer

Cristiano Ronaldo is een geboren winnaar. De Portugees bouwde doorheen de jaren een werkelijk fantastische carrière als speler uit. Maar wat als het voorbij is als profvoetballer? Heeft de vedette van Real Madrid daar al aan gedacht?

Na het in de wacht slepen van de FIFA-trofee voor Speler van het Jaar kreeg Ronaldo de vraag of hij ooit een carrière als coach zou overwegen. “Dat is een moeilijke vraag”, lachte de Portugees eens.

“Zeg nooit ‘nooit’. Ik weet nog niet wat ik na mijn carrière als speler ga doen. Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Al zie ik me op dit moment toch geen trainer worden nadat ik mijn schoenen aan de haak heb gehangen.”

Motivator en coach tijdens EK-finale

Ronaldo ontpopte zich tijdens de laatste jaren steeds meer als een motivator en een bron van inspiratie voor anderen. Nadat hij tijdens de finale van het EK in Frankrijk geblesseerd naar de kant moest, stond hij zelfs nog actief mee te coachen langs de zijlijn. Maar om nu al echt na te denken over een carrière als T1, is het blijkbaar nog te vroeg voor de aanvaller.