Kan het nog gekker?! 'Club van Witsel heeft 91,5 miljoen veil voor Diego Costa én gaat voor ster van Real Madrid'

Foto: © photonews

Het is Tianjian Quanjian menens. De Chinese promovendus die een tijdje geleden nog stuntte met de komst van Axel Witsel, mikt nu alweer op twee andere sterren. De Chinezen willen Diego Costa wegplukken bij Chelsea én hebben ook een topper van Real Madrid op het oog.

First things first: Chelsea-trainer Antonio Conte zette Diego Costa gisteren (vrijdag, nvdr.) uit de selectie voor de match tegen Leicester City. De spits zelf zegt dat hij geblesseerd is, maar volgens de meest recente berichten wil de genaturaliseerde Spanjaard weg bij The Blues.

Er was meteen sprake van Chinese interesse, nu is ook duidelijk om welke club het precies gaat: Tianjin Quanjian. De club die ook Witsel al haalde is bereid om 80 miljoen pond (omgerekend 91,5 miljoen euro, nvdr.) te betalen voor Costa en de spits op een jaarloon van net geen 34 miljoen euro te trakteren. Niet mis.

James Rodriguez

Maar… Dat is nog niet alles. Volgens The Daily Mirror wil Tianjin nog een stapje verder gaan en ook James Rodriguez naar China halen. Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel geld de promovendus over heeft voor de spelmaker van Real Madrid.