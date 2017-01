Dendoncker en Tielemans geven toe waarop ze jaloers zijn bij elkaar

Foto: © photonews

Youri Tielemans en Leander Dendoncker zijn ondanks hun jonge leeftijd routiniers bij Anderlecht. En de jongens waarop de club bouwt. Maar het enige wat ze eigenlijk gemeen hebben is dat ze beiden middenvelder zijn. Daarnaast hebben ze heel verschillende kwaliteiten.

En de ene is wel jaloers op wat de andere kan en omgekeerd. "Met zijn loopvermogen zou ik een completere voetballer zijn. Leanders spelintelligentie is ook indrukwekkend. En zijn vrije trap natuurlijk. Op training bewijst hij dat hij de enige binnen de club die zo van die harde zwabberballen kan geven. Ik probeer het soms ook, maar het mislukt altijd. Ik heb een andere stijl", aldus Tielemans in HLN.

En ook Dendoncker zou wel een component van het spel van Tielemans willen overnemen. ''Ik zou graag zijn laatste pass in mijn voeten hebben. Een bal perfect in de rug van de verdediging kunnen spelen, is een enorme kwaliteit."