Mooi gebaar! West Ham en supporters brengen hulde aan Swat Van der Elst

Foto: West Ham

West Ham United haalde het zaterdagnamiddag met 3-0 van Crystal Palace. Voor aanvang van de wedstrijd was er ook tijd om de eerder deze week overleden Swat Van der Elst te eren.

Van der Elst liet eerder deze week het leven en werd zaterdag begraven. Familie, vrienden en heel wat voormalige ploegmakkers woonden die begrafenis bij. En ook in Engeland werd er aan Swat gedacht.

Zo bracht West Ham hulde aan zijn ex-speler. Van der Elst speelde tussen 1981 en 1983 voor The Hammers en daar zijn ze de Belg nog niet vergeten. Voor aanvang van de match werd onze landgenoot op het grote scherm herdacht. Belgische fans van West Ham hadden zelfs een shirt met Van der Elst en het rugnummer 7 op bij.

The @BelgianIrons pay tribute to the late Francois van der Elst at @LondonStadium this afternoon



🙌 #COYI pic.twitter.com/8yo7NUCHZK