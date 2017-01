Nieuwe deal tussen Mertens en Napoli in de maak met verkoopclausule van 50 (!) miljoen euro

Dries Mertens onderhandelt al weken over een nieuw contract bij Napoli. De 29-jarige Rode Duivel zou intussen op het punt staan om een nieuwe overeenkomst met zijn Italiaanse club te sluiten.

Volgens Sky Sports Italia is er een akkoord in de maak tussen Dries Mertens en Napoli. Opvallend: in het nieuwe contract van de Rode Duivel worden twee verkoopsclausules opgenomen. Geïnteresseerde clubs zullen veel geld mogen betalen als ze Mertens willen inlijven. Concreet zou het gaan om 35 miljoen euro voor Europese clubs en maar liefst 50 miljoen euro voor Chinese clubs.

Zo anticipeert Napoli op de interesse vanuit China. Mertens had immers - net als Witsel en een resem andere Rode Duivels - een aabieding gekregen uit het nieuwe voetbalmekka. Mertens is momenteel bezig aan zijn beste seizoen ooit bij Napoli en heeft er nog een lopend contract tot medio 2018. Hij maakte dit seizoen al 15 goals en gaf bovendien ook 7 assists.