Frutos maakt geslaagde comeback en scoort meteen twee keer

Nicolas Frutos is opnieuw voetballer. Neen, het is niet dat de 35-jarige Argentijn plots opnieuw prof is geworden. De assistent-trainer van RSC Anderlecht sloot zich een tijdje geleden aan bij de veteranen van SK Londerzeel. Vrijdagavond kwam hij voor het eerst in actie.

Dat hij nog steeds over een neus voor doelpunten beschikt, bewees Frutos al in de eerste helft. Twee keer toonde de boomlange spits zich trefzeker. Een overwinning leverde dat voor zijn nieuwe ploeg niet op. De wedstrijd tegen Mechelen eindigde op 5-5.

“Tienduizend supporters of honderd, ik wil gewoon weer voetballen”, vertelde Frutos aan Het Laatste Nieuws. “Voor roem of geld speel ik niet meer, wél voor het voetbal, het spelletje. En daar geniet ik echt van.”