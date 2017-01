Nieuwe lichting gouhaantjes staat klaar bij Anderlecht, volgens Tielemans is dit het allergrootste talent

De voorbije jaren braken er al heel wat jonge talenten door bij RSC Anderlecht. Ook nu trok paars-wit met enkele van zijn (jonge) zonen op oefenkamp. 'Ancien' Youri Tielemans vindt het alvast een goede evolutie.

“Ongelofelijk. Ik ben 19 en hier lopen al vier gasten die jonger zijn dan ik”, zegt Tielemans in Het Nieuwsblad. “Ja, ik was in 2014 op mijn 16de de jongste debutant ooit bij Anderlecht, maar ooit wordt dat record nogmaals gebroken. Zeker weten.”

Svilar

Als Tielemans er het grootste talent bij Anderlecht moet uitpikken, twijfelt hij niet. “Positief is dat er steeds nieuwe talenten bijkomen. Ze hebben allemaal een beetje hetzelfde niveau, maar de indrukwekkendste vind ik toch Mile Svilar.

“Net 17, de jongste, maar wat een uitstraling. Stap voor stap wordt hij beter. Oké, hij debuteerde niet op zijn 16de zoals ik, maar hij is keeper en zoiets gebeurt niet elke dag.”