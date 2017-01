Defour mag juichen, jonge Belg mag invallen, Januzaj en Benteke onderuit en Arsenal wint ruim dankzij twee own goals

Het was alweer een drukke dag in de Premier League - is het ooit anders tijdens de maand januari? Heel wat Belgen kwamen zaterdagnamiddag in actie, maar weinigen konden na het laatste fluitsignaal tevreden terugblikken.

Burnley-Southampton 1-0

Steven Defour, 74 minuten tussen de lijnen, haalde het met Burnley van Southampton. Het enige doelpunt van de partij werd in minuut 78 gemaakt door… Joey Barton.

Sunderland-Stoke City 1-3

Bij Sunderland maakten Adnan Januzaj en Jason Denayer de negentig minuten vol. Het werd evenwel geen prettige namiddag, en al zeker niet toen Stoke City na amper 34 minuten al 0-3 voor stond. Defoe zorgde nog voor de eerredder, maar de goals van Arnautovic (2) en Crouch uitwissen, lukte niet meer. In de slotfase mocht de jonge Belg Julien Ngoy nog invallen bij Stoke City.

West Ham United-Crystal Palace 3-0

Christian Benteke en co gingen kansloos onderuit op het veld van West Ham. Nochtans zag het er lange tijd naar uit dat het 0-0 zou blijven. In de laatste twintig minuten beslisten Feghouli, Carroll en Lanzini er evenwel anders over.

Swansea-Arsenal 0-4

Arsenal won met 0-4 op het veld van Swansea. Giroud opende de score van dichtbij, waarna twee eigen doelpunten van Swansea na rust ervoor zorgden dat de troepen van Arsène Wenger konden uitlopen tot 0-3. Alexis Sanchez maakte het feestje compleet.

Leicester - Chelsea 0-3

Later op de avond gaf Chelsea een nieuw visitekaartje af aan de andere pretendenten in de Premier League. Het won bij regerend kampioen Leicester City met sprekend gemak en lijkt zo dé favoriet om dit jaar de titel te pakken.

