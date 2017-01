Lokeren vindt een Engelse spits in Scandinavië: 'Hij tekent maandag een contract voor drie jaar'

Lokeren heeft er een drukke transferweek opzitten. De Waaslanders lieten Jaja Coelho vertrekken naar Thailand, maar gaven Ayanda Patosi een nieuwe kans om zich te bewijzen. Maandag zal er nog een nieuwe spits tekenen: de Engelsman Gary Martin.

Gary Martin vervoegde de Lokerse spelersgroep op de voorbije stage. Daarin liet hij een prima indruk na. De Engelsman zou volgens Het Laatste Nieuws maandag zijn handtekening zetten onder een contract voor drie jaar. Martin speelde de voorbije jaren bij verschillende clubs uit Noorwegen en IJsland, maar is eigenlijk een jeugdproduct van Middlesbrough.

De 26-jarige aanvaller maakte in 2016 veertien goals in 35 wedstrijden bij het Noorse Lillestrøm en het IJslandse Víkingur. Een transfersom hoeft Lokeren niet te betalen, want momenteel is Martin een vrije speler. Kan hij het aanvallende compartiment van Lokeren versterken? De ploeg van Runar Kristinsson scoorde dit seizoen nog maar 20 keer in de competitie. Alleen Waasland-Beveren en Moeskroen doen slechter.