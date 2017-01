Tielemans reageert op de kritiek van Nainggolan

Bondscoach Roberto Martinez heeft Youri Tielemans heel hoog zitten. De Spaanse oefenmeester liet tijdens de vorige interlandbreak zelfs Radja Nainggolan links liggen ten koste van Tielemans. Nainggolan deelde op zijn beurt dan weer een steekje uit aan het talent van Anderlecht...

De middenvelder van AS Roma liet zich ontvallen dat hij het wel nog eens zou willen zien als Tielemans in de Serie A speelt… “Heeft Radja dat gezegd? Als hij dat denkt, moet ik zijn mening respecteren”, zegt Tielemans in Het Nieuwsblad.

De middenvelder bleef verder voorzichtig in zijn antwoord. “Misschien vindt hij de keuze van de bondscoach onrechtvaardig. Maar ik heb geen goesting om hier een polemiek te starten.”