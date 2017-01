Anderlecht blijft na Trebel niet bij pakken zitten: 'Keeper gezocht, dicht bij verdediger en ook nog een exotische piste'

Foto: © photonews

Anderlecht heeft met Adrien Trebel een geweldig verrassende transfer gedaan. Maar daar wil het zeker niet bij blijven. Ook verschillende andere spelers staan nog op de radar.

Paars-wit zoekt zeker nog naar een doelman. De piste Ryan lijkt daarbij definitief verloren, dus mogelijk komt Koen Casteels opnieuw meer dan ooit in beeld. Anderlecht wil een meteen inzetbare keeper, die moet dus deze week komen.

Hoewel een middenvelder als Trebel extra altijd mooi meegenomen is, blijft paars-wit verder toch vooral op zoek naar een centrale verdediger. Daarbij komt Mitrovic van Besiktas steeds meer in beeld. Hij zou kunnen worden gehuurd van de Turken, die hem enkele weken geleden wegkaapten bij Hajduk Split.

En dan is er nog een erg exotische piste: bij de Yokohama Marinos speelt de 26-jarige linksbuiten Manabu Saito. Hij werd twee weken geleden al eens gelinkt aan Anderlecht, maar dat is nu door de Japanse pers opnieuw gebeurd. Mogelijk wordt het dus een erg drukke week voor Herman Van Holsbeeck en co.