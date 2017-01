"Iedereen kijkt naar Antwerp, maar hij was de missing link"

Nog 7 speeldagen scheiden de teams in eerste nationale B van ofwel een play-off om promotie, ofwel een titelfeest voor Roeselare. Rest de vraag: wat mogen we de komende weken nog verwachten van Antwerp en Lierse?

Antwerp en Lierse zijn de uitdagers van Roeselare dit seizoen. "Iedereen kijkt natuurlijk naar Antwerp dit seizoen. Tegen Roeselare waren ze erg sterk en Faris Haroun is er misschien wel de missing link", aldus Jeroen Roppe van Proximus TV tegenover onze redactie.

"Hij zorgde voor de link tussen de verdediging en de aanval en deed het heel goed tegen Roeselare. Hij kan misschien wel de belangrijke transfer blijken die Antwerp nodig had. Hij is heel bepalend en heeft veel ervaring. Antwerp is een van de te kloppen ploegen."

"Lierse heeft dan weer een tikje gekregen. Vooraf waren zij wel mijn nummer 1, maar het zal moeilijk worden nu. Ze hebben ook te maken met enkele blessures. Het wordt in ieder geval een erg spannende competitie, want er zijn tot op heden weinig wedstrijden met groot verschil gewonnen", beseft Roppe.

Ook de 'kleinere teams' zullen dus nog een rol spelen: "Union was volledig leeg bij het ingaan van de winterstop, maar nu Rajsel en Aoulad fit zijn hebben ze plots twee 'nieuwe' spelers erbij. Daarmee kunnen ze zeker nog een hartig woordje meespreken voor die vierde plaats."

