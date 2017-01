Daar is hij dan! Axel Witsel is geland in China, maar de verwachte volkstoeloop blijft uit

Foto: © twitter Fabio Cannavaro

De transfer hing natuurlijk al sinds de jaarwisseling in de lucht, maar nu heeft Axel Witsel ook effectief de oversteek naar China gemaakt. Zondagochtend landde de Rode Duivel in Shenzhen.

Daar vertoeft zijn nieuwe club Tianjin Quanjian momenteel voor een meerdaagse winterstage. De verwachte stormloop voor de 'Europese ster' bleef uit. Witsel werd omstreeks middernacht Belgische tijd op de luchthaven verwelkomt door de teammanager van zijn nieuwe broodheer en een tiental fans.

Nadien zette onze landgenoot koers richting het oefenkamp van Tianjin Quanjian, waar coach Fabio Cannavaro hem opwachtte. Het Italiaanse icoon had Witsel eerder al welkom geheten via Twitter. "Welcome to Tianjin Quanjian family", tweette de oefenmeester.