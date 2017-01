Nu Gent Trebel misliep, zal ander dossier in serieuze stroomversnelling komen

Hein Vanhaezebrouck zal daar in Zuid-Frankrijk wel een paar keer serieus gevloekt hebben toen hij het nieuws vernam dat Adrien Trebel bij Anderlecht ging tekenen. Maar hij moet en zal er nog een middenvelder bij krijgen. Birger Verstraete is deze week dus op weg naar de Ghelamco Arena.

Vanhaezebrouck liet dit weekend Hannes Vander Bruggen thuis, die een transfer met KV Kortrijk aan het bespreken is. Gent toonde ook interesse in Verstraete, net als Club Brugge. Maar nu Adrien Trebel definitief niet komt, zullen de Buffalo's nog een versnelling hoger schakelen om deze transfer niet in het water te doen vallen.

Manager Michel Louwagie heeft met Van der Bruggen ook pasmunt in huis, waardoor KVK niet naar een andere middenvelder op zoek moet. Een transfer die één van de komende dagen gerealiseerd moet worden...