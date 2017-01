Antwerp naar Jan Breydel voor de leiding (toch voor minstens een paar uur)

Foto: © Mark Wijnants

Cercle Brugge ontvangt Antwerp om 14u30. De Great Old kan voor minstens een paar uur naar de leiding van 1B klimmen bij winst. De Vereniging moet dan weer zijn laatste kansen om de play-offs te halen uitspelen.

Coach Wim De Decker kan niet rekenen op N’Diaye en Kudimbana, die beiden actief zijn in de African Cup of Nations. De oefenmeester van Antwerp start met dezelfde elf die vorige week wonnen van Roeselare. Vooraan moet William Owusu opnieuw voor de doelpunten zorgen tegen zijn ex-ploeg. Hij staat samen met Lallemand in de spits.

Net zoals vorige week ontbreken bij Cercle Brugge heel wat namen. Van Damme, Lentz, Vanbelle en De Schryver missen de wedstrijd tegen de Great Old. Mathieu Maertens is geschorst en Tarsif Cherif is nog niet speelgerechtigd. Veel puzzelwerk voor José Riga die wel kan rekenen op Sebastiaan Brebels.