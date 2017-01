Een stop aan de exodus richting China? Chinese voetbalbond stelt beperking in

De Chinese clubs hebben al heel wat sterren kunnen overtuigen om hun 'tenten' te komen opslaan in het Oosten. Maar de Chinese voetbalbond wil ook niet dat hun competitie overspoeld wordt door buitenlanders en dus namen ze een opvallend besluit.

De Chinese voetbalbond wil een regel instellen waarbij er maar drie buitenlanders per club in de basis mogen staan. En ook dat er maar vijf niet-Chinese spelers in de wedstrijdselectie zitten. Zo hopen ze het binnenlandse voetbal te beschermen.

De voorbije weken zijn er heel wat Europese sterren richting China vertrokken. Witsel, Oscar, Tévez... Maar China wil ook dat de eigen jeugd erop vooruit gaat. Daarom willen ze ook dat er minstens drie spelers van onder de 23 in de selectie zitten, waarvan één in de basis.