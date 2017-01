OFFICIEEL: OH Leuven stuurt Emilio Ferrera na de 0 op 6 de laan uit

Foto: © photonews

OH Leuven heeft een beslissing genomen na de nederlaag tegen Tubeke van zaterdagavond. Emilio Ferrera werd vandaag bedankt voor bewezen diensten. Ook assistent Patrick Asselman werd ontslagen.

Op de website motiveren de Vlaams-Brabanders hun beslissing. "Ferrera diende na de degradatie naar 1B in moeilijke omstandigheden een kern samen te stellen in een voor de club onbekende reeks waar veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Hij zette een ploeg neer die verzorgd technisch voetbal bracht, maar de resultaten lieten hem in de steek met slechts 5 overwinningen op 22 wedstrijden."

"Onze club ambieert nog steeds de 4e plaats in het klassement en bijhorend ticket voor Play Off II. Het bestuur was dan ook genoodzaakt om in te grijpen na de twee nederlagen tegen rechtstreekse concurrenten Union en Tubize. De club betreurt het afscheid omdat er overduidelijk op ontzettend hoog niveau getraind werd en omdat het lange termijn project dat werd uitgetekend met Ferrera (over de begeleiding van de jonge talenten) nu in het gedrang komt."

OHL gaat nu een nieuwe coach zoeken die snelle resultaten kan neerzetten. "Op korte termijn zal Hans Vander Elst de trainingen leiden en zal er onder leiding van technisch directeur Wim De Corte gezocht worden naar een vervanger voor Ferrera."