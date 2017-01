Palacios heeft ambitieuze plannen bij Club Brugge: "Ik hoop dat ze dat kunnen zeggen in Colombia"

Foto: © Photonews

Helibelton Palacios zou de komende weken wel eens sneller zijn kans kunnen krijgen dan verwacht. Door de blessure van Ricardo Van Rhijn is er een plaatsje vrij op de rechtsachter. Aan ambitie zal het de Colombiaan alvast niet ontbreken.

Palacios wil zo snel mogelijk in de voetsporen van zijn illustere landgenoten treden. "Zowel Bacca als Izquierdo hebben hier een grote rol gespeeld en ik hoop die succesvolle lijn door te trekken. Dat ze in Colombia kunnen zeggen: Bacca, Izquierdo, Palacios... Hopelijk voor José kan hij deze zomer ook een volgende stap zetten", zegt de Colombiaan in HLN.

En de volgende landgenoot staat al klaar met German Méra, die in de zomer aankomt. “Dan kan ik Germán helpen aanpassen, zoals ik dat nu probeer. De warme ontvangst heeft me ook op voetbalvlak geholpen. Ik ben dan wel al aangepast, maar dat proces is nog lang niet ten einde. Ik moet gewoon hard werken en zorgen dat ik klaar sta. Zodat, als de trainer me nodig heeft in een match, ik het beste van mezelf kan geven.”