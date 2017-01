De eerste indruk van de nieuwe Anderlecht-spits: complementair met Teodorczyk

Foto: © photonews

Anderlecht heeft tot nu toe één transfer gerealiseerd. De Zweedse aanvaller Isaac Thelin kwam de rangen versterken. Zaterdag maakte hij zijn debuut in de oefenmatch tegen FC Köln en daar viel toch wat uit op te maken.

Thelin is een heel ander soort spits dan Lukasz Teodorczyk. Terwijl Teodorczyk vooral in en rond de zestien te vinden is, fungeert Thelin meer als tussenstop bij aanvallen. De aanvaller is iemand die de bal in de voeten wil en zo verder gaat voetballen. Niet de man die op een goaltje ligt te loeren, maar wel iemand die bijzonder hard werkt voor het team. Gaten trekken, duels aangaan, de middenvelders helpen... Dat is zijn spel.

Wat betekent dat René Weiler meer opties heeft gekregen in zijn spelsystemen, want hij lijkt voorlopig complementair te zijn met zijn Poolse collega. Indien Weiler met twee aanvallers wil spelen, heeft hij nu ook die mogelijkheid. Al wordt er van een spits natuurlijk ook verwacht dat hij voor gevaar zorgt...