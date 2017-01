OHL miste zijn herstart met 0 op 6 compleet, oude geliefde Bostock die de aftrap kwam geven laat ook in 2017 zien waarom hij dé sensatie is

Een 4-0-nederlaag vorige week bij Union, en zaterdagavond met 1-3 thuis de boot in tegen Tubeke. Het jaar 2017 is allesbehalve goed begonnen voor Oud-Heverlee Leuven.

De avond opende nochtans uitstekend voor OHL met John Bostock die de aftrap kwam geven aan Den Dreef. De voormalige publiekslieveling van de Leuvenaars ruilde de club afgelopen zomer na de degradatie in voor de Franse tweedeklasser RC Lens.

In het Franse noorden ontpopte Bostock zich in enkele maanden tijd tot absolute sterkhouder. Vrijdagavond tegen Tours gaf de sierlijke middenvelder al zijn vijfde assists. Verder heeft hij ook vijf goals achter zijn naam staan. Zijn bijdrage tot de voorlopige tweede plaats van Lens, die recht geeft op promotie, is dus aanzienlijk.

Le boss

Bij Les Artésiens wordt Bostock ondertussen 'le boss' genoemd en blijft zijn sprookje voortduren. Op de Leuvense banken dacht men zaterdag ongetwijfeld nog eens terug aan de fantastische momenten die hij OHL twee seizoenen lang bezorgde.