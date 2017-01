Dendoncker en Tielemans over hun unieke moment van 2016: "Het was indrukwekkend hoe die elkaar vinden met de ogen dicht"

Foto: © photonews

Leander Dendoncker (21) en Youri Tielemans (19) zijn nog steeds bitterjong, maar vormen wel hét hart van Anderlecht. Eind 2016 stonden ze zelfs even samen in de ploeg tegen Estland.

Een uniek moment dat naar meer smaakt. "We hadden dat niet verwacht, maar het maakte ons wel fier", blikt Dendoncker in Het Nieuwsblad terug op de sensationele 8-1-zege van toen. "Het betekent toch dat bondscoach Martinez ook naar de Belgische competitie kijkt."

"Het was indrukwekkend hoe die internationals elkaar vinden met de ogen dicht", pikt Tielemans in. "Naar dat niveau moeten wij ook toegroeien, want er is veel concurrentie op onze positie. Soms heb je wel wat geluk nodig, maar als je je kans krijgt moet je die wel pakken."

Witsel

Door de overstap van Axel Witsel naar China zien de Anderlecht-pionnen mogelijk een concurrent op het middenveld wegvallen? "Dat moet de bondscoach beslissen", gaat Tielemans voort. "Maar als Witsel geen deel meer uitmaakt van de Rode Duivels dan is er een plaats vrij."