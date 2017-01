Loopt leider Lierse nog verder uit? U hoeft er bij Voetbalkrant.com geen seconde van te missen!

Foto: © photonews

Lierse SK veroverde op de eerste speeldag van 2017 de leiding in de tweede periode van de Proximus League. Een positie die de Pallieters niet meer willen afstaan.

De Lierenaren zetten vorige week op overtuigende wijze Lommel United opzij (5-1). Zondagavond wacht de trip naar de hoofdstad met een bezoek aan Union.

Coach Eric Van Meir neemt twintig spelers mee. Habarugira, Sabir, Alkach, Barakat en El Ansri ontbreken wegens blessures. Kwateng en Ntambwe vielen dan weer naast de kern.

Union startte 2017 even overtuigend als Lierse en won afgelopen speeldag met 4-0 van OH Leuven. Vooral de retro van Aoulad was een treffer om duimen en vingers van af te likken.

De Brusselse traditieclub is echter in rouw nadat Mombongo zijn pasgeboren kindje verloor. Verder kan Union niet rekenen op Baherlé (knie) en werd Zitte naar de B-kern verbannen.

Voetbalkrant.com is vanavond op post in het Koning Boudewijnstadion en brengt op de voet verslag voor u uit.

