Lierse vloekt over het besneeuwde veld van Union: "Wat deden ze hier heel de dag?" en "Misschien was dit wel bewust"

Foto: © photonews

Het deels besneeuwde veld was na afloop van Union-Lierse hét gespreksonderwerp. Vooral bij de Pallieters reageerde men misnoegd over het halve werk van de thuisploeg.

"Wat hebben ze hier heel de dag gedaan?", vroeg Ayub Masika zich na het 0-0-gelijkspel af. "Op de ijzige flank was voetballen nauwelijks mogelijk. Ik deed de opwarming met ijzeren studs, maar ben uiteindelijk toch op multinoppen overgeschakeld. Dat ik bovendien er twee helften op moest spelen? We wisselen regelmatig van positie, dus die pech had ik ook nog eens." (lacht)

We spelen toch professioneel voetbal? - Ludovic Buysens

"Ik snap niet dat men dat veld niet voor de volle honderd procent sneeuwvrij kreeg", pikte Ludovic Buysens in. "We spelen toch professioneel voetbal? Een kwartier voor de opwarming hielden de sneeuwruimers het plots voor bekeken. Misschien was er wel opzet in het spel. Want zij weten ook dat wij goede voetballers op de flank hebben lopen."

Wij zijn vorige week om 8 uur met vier mensen begonnen, hier was men met veel meer volk... - Eric Van Meir

Coach Eric Van Meir relativeerde het hele gedoe om het veld. "Ik was al blij dat driekwart vrij gemaakt was. Wij zijn vorige week om 8 uur 's morgens met vier mensen begonnen. Hier was men met veel meer volk aan het werk, maar raakte men niet tijdig klaar... Op beide kanten lag dezelfde soort sneeuw. Wat dat betreft was niemand benadeeld."