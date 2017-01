Lukaku én Mirallas scoren en vernederen De Bruyne & co, hartverwarmend moment met terminaal ziek jongetje

Foto: © bbc

De vijfjarige Bradley Lowery heeft de 'BBC Goal van de Maand' gemaakt in de Premier League. Het jongetje scoorde tijdens de opwarming van Sunderland, zijn favoriete team. De beelden van dat doelpunt gingen viraal. In de topper van Everton tegen Manchester City was hij de mascotte.

De 5-jarige Bradley Lowery heeft al sinds zijn tweede levensjaar kanker en die is sinds deze zomer terminaal. Sunderland organiseerde al talloze acties voor de dappere jongen, maar met deze bekroning voor 'Goal of The Month' liet ook de BBC zich van zijn zachtste kant zien. Respect!

Brave young fan Bradley Lowery scored for Sunderland tonight... https://t.co/RC4KUAbY0S — Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 december 2016

Voor de topper tussen Everton en Manchester City mocht de jongen mee op de arm van Romelu Lukaku handjes schudden met andere toppers. Een mooie geste van Big Rom.

Lukaku opende overigens de score voor Everton tegen Manchester City met een knappe goal - op assist van Mirallas. Die Mirallas maakte daarna zelf de 2-0 en via Davies en Lookman werd het zelfs nog 4-0!