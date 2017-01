Fellaini en Mignolet bepalen resultaat in Liverpool-Manchester United

Lange tijd leek het erop dat Simon Mignolet voor de drie punten ging zorgen voor Liverpool op bezoek bij Manchester United. Maar uiteindelijk werd hij toch geklopt door de onvermijdelijk Zlatan Ibrahimovic.

Liverpool, met Mignolet en Origi in de basis, kwam na een klein halfuur op voorsprong dankzij een penaltygoal van Milner. Pogba beroerde de bal met de hand in de zestien. En dan was het aan Mignolet om zich in de kijker te spelen. Op een fantastische trap van Ibrahimovic pakte hij uit met een even geweldige redding.

Manchester United begon te drukken, maar Mignolet bleef bij de les. De steriele druk van United leverde weinig op. Op het uur werd Origi naar de kant gehaald. En Mourinho vond het tijd om zijn 'power house' in te brengen. Een kwartier voor tijd mocht Marouane Fellaini zijn opwachting maken en dat rendeerde vijf minuten later. Met een goeie kopbal raakte de Rode Duivel de lat, maar Ibrahimovic was goed gevolgd om de rebound binnen te duwen: 1-1.