Ploegmaat over Dembélé: "Ik haat hem op training"

Moussa Dembélé was gisteren ronduit indrukwekkend tegen West Bromwich. 95 procent van zijn passes kwamen aan. Na de wedstrijd liet ploegmaat Kyle Walker zich uit over zijn prestatie.

Walker kwam woorden te kort om zijn lof voor de Rode Duivel te omschrijven. "Op training haat ik Dembélé. Je kan de bal gewoon niet van hem afpakken. Dat is echt frustrerend", lachte hij in een interview. "Maar als hij dan zaterdag in jouw team speelt, is dat fantastisch. Het is een plezier om hem te zien spelen."

"De bal kleeft echt aan zijn voet. Hij is linksvoetig en dan denk je dat hij altijd naar links zal uitwijken, maar hij duwt de bal dan zo ver dat je er toch weer niet bij kan. Het is echt kunst. Alle jonge spelers uit onze academie kunnen naar hem kijken en zouden zijn techniek moeten proberen te imiteren."