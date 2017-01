Nainggolan en Mertens scoren, 17-jarige zoon van Kluivert maakt debuut

Feyenoord raast maar door de Eredivisie. Ook op bezoek bij Roda JC werden geen fouten gemaakt. En zo wordt de titel stilaan tastbaar, al is de weg nog erg lang. In de Serie A doet Radja Nainggolan het dan weer erg goed.

Om te beginnen: Feyenoord had het niet makkelijk bij Roda JC. Het werd uiteindelijk wel 0-2 voor de Rotterdammers, met dank aan Jorgensen.

De sterke Deen zorgde met twee assists voor het verschil, Kuyt en Elia waren de afwerkers van dienst. Bij Roda JC speelde Tom Van Hyfte de hele wedstrijd mee, De Winter en Djim bleven op de bank zitten.

Ook Ajax en PSV wonnen hun wedstrijd dit weekend. Bij Ajax was Ziyech de grote man met twee goals, al was toch vooral de invalbeurt van Justin Kluivert - de 17-jarige zoon van - het kippenvelmomentje van de wedtrijd.

In de Serie A viel vooral Radja Nainggolan meteen op. Hij maakte een mooi doelpunt op bezoek bij Udinese. Geniet hier alvast mee van zijn goal:

En dus kon Dries Mertens natuurlijk niet uitblijven. Ook hij wist de netten bol te zetten in de 3-0 overwinning tegen Pescara, na een actie waar hij voorafgaand ook heel wat in de pap te brokkelen had.

