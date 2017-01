Papa's, hou ze binnen: de knapste dochters van voetballers en coaches

Wags bieden we jullie elke week wel eens aan, zeker op uren dat het wat meer mag zijn. Maar diverse voetballers en coaches hebben - vaak met een knappe vrouw - ondertussen ook voor een dito nageslacht gezorgd. Coaches, hou die dochters binnen! Dat is onze goede raad.

Verschillende dochters van coaches en voetballers mogen er namelijk meer dan zijn. Hen loslaten in de club waar papa het mooie weer maakt(e) zou dan ook levensgevaarlijk zijn. Zo deelden we hierboven in de collage ook al een foto van Claudia Hierro, dochter van een de beste Argentijnse verdedigers ooit (Fernando).

Maar wat dacht je bijvoorbeeld van Valentina Allegri, de 20-jarige dochter van Massimiliano van Juventus?

Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí. #Chantaje 💣 Een foto die is geplaatst door Valentina Allegri🎀 (@valentinallegrireal) op 1 Jan 2017 om 4:53 PST

👧🏼🙈 #Labimbafelice Een foto die is geplaatst door Valentina Allegri🎀 (@valentinallegrireal) op 29 Nov 2016 om 11:06 PST

Of wat dacht je van de dochter van Dennis Bergkamp? Estelle heet ze en ook zij mag er meer dan wezen:

↮ Een foto die is geplaatst door Estelle Bergkamp (@estellebergkamp) op 4 Jul 2016 om 11:29 PDT

✶✷ Een foto die is geplaatst door Estelle Bergkamp (@estellebergkamp) op 22 Jan 2016 om 11:50 PST

En er is natuurlijk ook nog Jade Leboeuf, de dochter van Frank - een gewezen Frans international.

Merci @kerastase_official pour m'avoir fait profiter du Fusio Dose @monkparticulier avec le talentueux @hovigetoyanparis Mes cheveux sont bien plus doux et soyeux après cette magnifique expérience que je conseillerais à toutes les filles que rêveraient d'avoir des cheuveux souples et faciles à coiffer ✨ Een foto die is geplaatst door JλÐE ŁEBØEU₣ (@jade_leboeuf) op 10 Jan 2017 om 6:15 PST