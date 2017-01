Red Flame Janice Cayman boekt érg belangrijke zege in topper

Janice Cayman doet het goed bij Montpellier. In de Beker van Frankrijk scoorde ze vorige week meteen, nu won ze ook de topper van PSG.

Lyon, Montpellier en PSG zijn de drie beste teams van Frankrijk, maar enkel de top-2 is zeker van voetbal in de Champions League. De wedstrijd tussen Montpellier en PSG was dan ook erg belangrijk voor Cayman & co.

Het werd een nagelbijter met de Flame in de basis bij de Zuid-Franse club. De bezoekers uit Parijs waren via Périsset op voorsprong geklommen, maar in de tweede helft maakte Montpellier alles goed.

Jakobsson en die andere nieuwkomer Blackstenius zorgden voor de drie belangrijke punten, waardoor het team van Cayman een serieuze stap voorwaarts wist te zetten in de competitie.