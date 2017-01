Meer details over de transfer van Adrien Trebel: transferprijs, onderhandelingen tussen voorzitters en waarom het misliep bij Gent

Adrien Trebel heeft voor dé wintertransfer gezorgd. Zijn bestemming werd niet Gent, wel Anderlecht voor 3,5 jaar. Een relaas van een transfer die in alle stilte werd afgewerkt op het allerhoogste niveau. Namelijk onder voorzitters.

De supporters van Standard roepen nu reeds moord en brand. Het woord 'judas' komt voor op alle sociale media. Maar het is hun eigen bestuur die de keuze gemaakt heeft voor paars-wit in plaats van voor Gent. Logisch ook als je de stand bekijkt. Gent staat zevende, Standard achtste en beiden willen ze in april in play-off 1 zitten. De Rouches wilden dan ook een rechtstreekse concurrent niet versterken.

Gent te veel concurrent

Anderlecht is wel al een certitude voor play-off 1 en deed minder moeilijk over de gevraagde transfersom. Standard wou 3 miljoen euro en Gent wou zover niet gaan. Trebel zelf had een paar mandaten gegeven aan spelersmakelaars om te onderhandelen in zijn naam. Onder meer aan Mogi Bayat (in samenwerking met Trebels' manager, Nicolas Onissé), die hem eerst bij Gent aanbood, maar later ook bij Anderlecht toen de onderhandelingen met de Buffalo's in het slop geraakten.

Hoe gaat Weiler de speeltijd verdelen onder Trebel, Tielemans en Dendoncker?

Maar de transfer werd niet door Mogi geregeld. Voorzitters Bruno Venanzi en Roger Vanden Stock regelden de deal onder elkaar. Wat op zich wel verrassend is, want Vanden Stock moeit zich nog amper met het transfergebeuren. Een transfer tussen beide clubs ligt echter héél gevoelig en dus trad hij nog eens uit de schaduw van Herman Van Holsbeeck. René Weiler had al dikwijls komen pleiten om een ervaren middenvelder en de kans leek te mooi om te laten liggen. Venanzi kreeg de miljoenen die hij wou voor een speler die zichzelf toch onmogelijk had gemaakt. Anderlecht kreeg zijn extra middenvelder.

Vragen bij Dendoncker?

Ook bij de Brusselaars is er nu al verdeeldheid onder de fans over de komst van de voormalige kapitein van Standard, zoals wel te verwachten viel. En er is de vraag hoe Weiler het evenwicht gaat behouden qua speeltijd tussen Dendoncker, Tielemans en Trebel. Voor Stéphane Badji betekent het trouwens ook dat het verhaal over is. Trebel zou tussen de 3 en 3,5 miljoen gekost hebben.

Het hoeft niet gezegd dat de middenvelder niet naar Anderlecht trekt om er een tweederangsrol te vertolken. In se is Trebel natuurlijk een enorme versterking voor Weiler, want hij heeft én geen aanpassingsperiode nodig en zou de leider kunnen zijn die hij nodig heeft. Maar hoe denkt de ploeg - die de laatste weken steeds hechter werd - erover dat een speler die zijn transfer forceerde meteen een bepalende rol zal krijgen? Vooral Leander Dendoncker moet zich toch vragen stellen.