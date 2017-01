Buyl trapt Antwerp in extase: "Heb zware maanden gehad, maar onder De Decker ..."

Foto: © photonews

Stephen Buyl zorgde voor een erg belangrijk doelpunt in 'zijn' Jan Breydel. Na zijn goal was hij dan ook door het dolle heen en liep hij het hele veld over om te vieren met de fans van Antwerp.

"Ik had een fantastisch gevoel na het doelpunt, want ik wist dat dit een belangrijk doelpunt kon zijn. Uiteraard ben ik superblij voor de hele ploeg, die hard heeft geknokt voor dit resultaat", aldus Buyl tegen Voetbalkrant.com na de wedstrijd.

"We kregen weinig ruimte zolang het 0-0 bleef, daarom was het belangrijk om toch die goal te maken. We hebben nog wat kansen laten liggen, maar het belangrijkste is dat we de drie punten meepakken naar huis."

Onder De Decker zijn er geen ego's meer

Buyl wil graag zijn waarde bewijzen bij Antwerp: "Ik heb zware maanden gehad op Antwerp, zoals zoveel spelers, maar laatste weken onder De Decker gaat het voor iedereen in stijgende lijn. Hij zorgt ervoor dat er geen ego's meer zijn en dat iedereen gewoon voor elkaar moet knokken."

Deze winter wilde hij dan ook erg graag bij The Great Old blijven. "Ik voel me heel goed bij deze club. Zulte Waregem? Daar heb ik momenteel niet veel van gehoord, we zien wel wat de toekomst brengt."