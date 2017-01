Wie is de slimste Buffalo?

Foto: © Sus Sips

Dat de Gent Ladies goed bezig zijn? Dat is al duidelijk, want op voetbalgebied doen ze het prima. De A-ploeg staat bovenaan in de Super League, de B-ploeg staat bovenaan in eerste nationale.

Rest de vraag: zijn er ook slimme Buffalo's? Om dat te weten te komen is er op 18 februari 2017 alvast een nieuwe quiz om de degens te kruisen met elkaar.

In de Neptunuskantine in Wondelgem is het al de vijfde editie van de immer vrolijke quiz. 32 teams kunnen deelnemen, inschrijven kost vier euro per persoon in teams van maximaal vier spelers.

Inschrijven kan via DEZE LINK. Bent u de slimste Buffalo? Waag zeker je kans, voor een avond vol plezier en leuke vragen.