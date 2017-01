FAIL: vrijwilligers maken veld in de Eredivisie sneeuwvrij zodat het er 'lullig' bij komt te liggen

Foto: © FOX Sports

De Jupiler Pro League trekt pas vanaf volgend weekend weer op gang. In de Nederlandse Eredivisie rolt de bal ondanks de vriestemperaturen wel weer opnieuw.

Koning Winter palmt dezer dagen de Lage Landen in en dat was zaterdagavond ook te merken in het duel tussen Heracles Almelo en Groningen. Tijdens de rust gingen enkele vrijwilligers in sneltempo te werk om het veld van het Polman Stadion weer sneeuwvrij te maken.

Dat lukte aardig, al vergaten de initiatiefnemers een deel van het terrein. Dat zorgde voor een, zeg maar, lullig beeld... Op de koop toe verloor Heracles het duel der middenmoters met 1-4.