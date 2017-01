Zware schande: Belgische wedstrijd eindigt in massale vechtpartij (Mét beelden!) - "Vrees typisch geval van ploeg vol allochtonen"

Foto: BZVB/ABFS

Het zaalvoetbal in België was dit weekend het schouwtoneel van een ongeziene schande. De wedstrijd tussen Givry-Boussu en Terkoest Alken eindigde in een massale vechtpartij.

Het is ongezien op de Belgische voetbalvelden, maar na de wedstrijd gingen de poppen helemaal aan het dansen tussen Givry-Boussu en Terkoest Alken.

Niet enkel een speler ging over de rooie, ook diverse fans van de thuisploeg gingen helemaal hun boekje te buiten. Het bestuur van Alken is ondertussen bezig met beelden en verklaringen te verzamelen om de bevoegde instanties te verwittigen.

"Dit kan zo niet verder, het is de verste verplaatsing van het jaar en altijd loopt het mis. Ik denk dat het een typisch geval is van een ploeg met allochtonen versus een ploeg zonder allochtonen", zuchtte voorzitter Bertie De Gauquier tegenover Het Laatste Nieuws.