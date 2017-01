Milan zet scheve situatie recht dankzij Bertolacci en Bacca, Real Sociedad zet Atlético onder druk

Dinsdag trekken ook de Belgische profclubs zich weer écht op gang met de halve finales in de Beker van België. In het buitenland wordt er echter ook niet stilgezeten, want ook maandagavond viel er wat te beleven.

Torino-AC Milan 2-2

Zo bracht AC Milan een bezoekje aan Torino. Halverwege zag het er niet goed uit voor de bezoekers: Belotti en Benassi hadden voor een 2-0-tussenstand gezorgd. Na de pauze zetten Bertolacci en Bacca (strafschop) de scheve situatie recht en ging Milan alsnog met een punt aan de haal.

Malaga-Real Sociedad 0-2

In Spanje ging Real Sociedad zonder veel problemen winnen op het veld van Malaga. De bezoekers maakten het verschil in het eerste kwartier na de pauze: Inigo Martinez en Juanmi zorgden voor de goals.