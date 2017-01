Afrika Cup: Ex-speler van Cercle bezorgt Belgisch getint Congo zege, titelverdediger Ivoorkust gelijk tegen Dossevi en co

Terwijl de meeste Europese clubcompetities zich opnieuw op gang trekken, is de Afrika Cup in Gabon volop aan de gang. Maandagavond kwam ook titelverdediger Ivoorkust in actie, terwijl het ook de beurt was aan een Belgisch getint Congo.

Ivoorkust-Togo 0-0

De ploeg van selectieheer Dussuyer had het betere van het spel tegen het Togo van Mathieu Dossevi (Standard) en co, maar kwam niet verder dan een troosteloos 0-0-gelijkspel.

Dakonam Djené (STVV) maakte de negentig minuten vol bij Togo, waar Dossevi 87 minuten speelde. De Standard-man liet zich meer dan eens opmerken. Dossevi had best het verschil kunnen maken voor zijn land, maar miste twee grote kansen. Mamadou Bagayoko (STVV) bleef dan weer op de bank bij Ivoorkust.

Congo DR-Marokko 1-0

Congo begon wél goed aan het toernooi. Een Belgischt getint Congo, met N'Sakala, Mbemba (beiden ex-Anderlecht) en Kabananga (ex-Cercle Brugge) tussen de lijnen en jongens als Kebano, Mbokani, M'Poku en Kudimbana op de bank, haalde het met het kleinste verschil van Marokko. Een doelpunt van Kabananga bleek voldoende voor puntengewin.