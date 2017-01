Afrika Cup: Titelverdediger Ivoorkust begaat meteen misstap tegen Dossevi en co

Foto: © photonews

Terwijl de meeste Europese clubcompetities zich opnieuw op gang trekken, is de Afrika Cup in Gabon volop aan de gang. Maandagavond kwam ook titelverdediger Ivoorkust in actie. En de Ivorianen begingen meteen een misstap.

De ploeg van selectieheer Dussuyer kwam tegen het Togo van Mathieu Dossevi en co niet verder dan een troosteloos 0-0-gelijkspel. Dossevi speelde overigens 87 minuten bij Togo. Om 20 uur spelen Congo DR en Marokko tegen elkaar.