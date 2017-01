Transfergeruchten 16/01: Schoofs, Belfodil, Akpala, Schrijvers...

Leandro Trossard staat in de belangstelling van drie Duitse clubs: RB Salzburg, Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach. Genk is echter niet geneigd hem te laten vertrekken.

Aan de inkomende kant zou er dan ook weer nieuws zijn. Alhoewel, een nieuwe speler is het niet. Siebe Schrijvers zou van Albert Stuivenberg moeten terugkeren naar Limburg, maar dat wordt geen sinecure, want in het contract van Schrijvers staat dat hij enkel bij dringende omstandigheden weg mag bij Waasland-Beveren.