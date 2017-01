Serieuze tegenslag voor Club Brugge: aanvaller mogelijk heel seizoen aan de kant

We hebben al een tijdje niets meer gehoord van Anthony Limbombe, maar de berichten nu zijn niet zo goed. De aanvaller zit met een pubalgie aan de lies en zijn seizoen staat op de helling.

De pubalgie geneest niet zoals verwacht en de kans dat hij hervalt bij een rentree is niet ondenkbeeldig. Een operatie behoort tot de mogelijkheden, maar Club probeert het eerst met rust. Maar het is niet zeker of hij dit seizoen nog in actie zal kunnen komen. Volgens HLN is de kans er dat het de kant van Lior Refaelov opgaat.

Die sukkelde daar vorig seizoen ook mee en moest forfait geven voor het einde van de competitie en het begin van dit seizoen, waardoor hij alle CL-matchen miste. Normaal gezien zou hij binnen een paar weken wedstrijdfit moeten zijn, maar dat is onder groot voorbehoud.