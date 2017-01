Dit is waarom de transfer van Belfodil zo lang aansleept

De transfer van Ishak Belfodil naar Everton leek in kannen en kruiken te zijn, maar er kan dus nog een stevige kink in de kabel komen. Everton wil immers de kat nog wat uit de boom kijken.

Bij Everton zou niet iedereen overtuigd zijn van de kwaliteiten van Belfodil. Vorige week leek hij met zekerheid op weg naar de Premier League, nu is dat blijkbaar onder voorbehoud. In de scoutingscel van de Toffees zou niet iedereen op dezelfde golflengte zitten.

En dus willen ze geen 12 miljoen betalen voor een speler waar geen unanimiteit over is. Ze willen nog even afwachten en zien of ze de prijs kunnen doen zakken. Standard speelt de komende weken zowel tegen Club Brugge als Anderlecht en zou Belfodil wel nog kunnen gebruiken. Toch willen ze liever zo snel mogelijk zekerheid.