Klassereactie van Gent: "Trebel deed iets wat ik zelden meemaakte"

Bij AA Gent hebben ze bijzonder sereen gereageerd op het mislopen van Adrien Trebel. Zowel manager Michel Louwagie als voorzitter Ivan De Witte konden hun ontgoocheling niet verbergen, maar er was geen spoortje van rancune.

Voor De Witte is het eigen aan het voetbal. C'est la vie. We moeten daar niet te lang bij stilstaan, want zoiets maakt deel uit van de wetten van het voetbal. Wij hebben enkele weken terug de strijd om Lovre Kalinic gewonnen, nu verloren we één met Trebel. We moeten nu rustig aan een oplossing denken voor de toekomst en zeker niet panikeren of wanhopen", zegt hij in HLN.

En Louwagie ging zelfs een stap verder, want die had respect voor Trebel. "We hadden vrijdag een akkoord met Standard, dat ons toestemming gaf om met Trebel te onderhandelen. Hij legde 's namiddags al een deel van zijn medische tests af - alles bleek onmogelijk omdat hij geblesseerd was. Ik neem hem ook niets kwalijk. Trebel heeft me gebeld om zijn keuze mee te delen. Dat heb ik nog maar zelden meegemaakt."