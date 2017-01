Fans Standard reageren furieus: passen Defour-tifo aan, steken truitjes Trebel in brand... "Waarom blijft Anderlecht dat doen, het wordt bijna nooit een succes"

De fans van Standard hebben hun woede duidelijk geventileerd nadat er weer een speler van hen naar Anderlecht trok. Een man die kapitein was, voor de tweede keer in een aantal jaar. Op de sociale media ging het van kwaad naar erger.

Truitjes die in brand gestoken werden, een fansite die hun Facebook-foto aanpasten naar de tifo met de onthoofde Defour, maar die vervingen door het hoofd van Trebel, het truitje van Trebel rond de wc-pot... "Het irriteert inderdaad", aldus Marc Fraussen, voorzitter van supportersvereniging Roodhemden Rekem 2000, in Het Nieuwsblad.

"Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat een ex-kapitein van ons naar Anderlecht gaat. Nochtans was Trebel dit seizoen niet goed bezig. Ik vraag me ook af waarom Anderlecht ex-spelers van Standard blijft halen. Het is toch niet vaak een succes gebleken. Ik vind ook dat voorzitter Venanzi stilaan krediet aan het verspelen is."