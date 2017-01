Sterspeler van West Ham wil terug naar ex-club Marseille, maar bestuur weigert elk transferbod

Foto: photonews

West Ham United heeft ook een tweede bod van Olympique Marseille op Dimitri Payet afgewezen. De Fransman wil weg bij de Hammers, maar de Londense club wil zijn sterspeler niet laten gaan.

Dimitri Payet kende vorig jaar een geweldig eerste seizoen in de Premier League. De 29-jarige Fransman kwam voor ruim tien miljoen pond over van Olympique Marseille en leidde West Ham met 9 goals en 13 assists naar een zevende plek. Na zijn sterk debuutseizoen in Engeland schitterde hij ook met Frankrijk op het EK.

Dit seizoen loopt het een pak minder bij de Hammers en Payet heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar zijn ex-club Marseille. Zijn vrouw zou zelfs al terug naar Zuid-Frankijk verhuisd zijn. De Franse club had eerder al een bod van 19 miljoen pond (21,5 miljoen euro) uitgebracht op Payet. West Ham weigerde en zou nadien ook een verhoogd bod van 20 miljoen pond hebben afgewimpeld. Dat schrijft Sky Sports. De Hammers laten verstaan dat ze Payet morgen gewoon op training verwachten.