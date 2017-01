Hein moet niet boos zijn: "Binnen zes maanden heeft hij Trebel onder hoede bij Standard"

Het was een donderslag bij heldere hemel toen bleek dat Adrien Trebel niet naar Gent, maar wel naar Anderlecht zou vertrekken. Maar toch hoeft Hein Vanhaezebrouck daar niet al te boos over te zijn. Want binnen enkele maanden ...

"Dat Hein Vanhaezebrouck Adrien Trebel met zes maanden vertraging onder zijn hoede zal hebben? Het wordt alvast in de ‘wandelgangen’ gefluisterd dat HVH volgend seizoen dagelijks vanuit het idyllische Maarkedal niet langer naar Gentbrugge maar naar Neerpede zal rijden", aldus Stefan Van Loock op dewitteDuivel.com.

Een duidelijk statement van de gewezen perschef van de nationale voetbalbond. Het gerucht dat Vanhaezebrouck deze zomer overneemt bij RSC Anderlecht gaat al een tijdje, maar luidop wordt het niet te vaak gezegd. Toch verscheen het de laatste 24 uur meer dan ooit op de sociale media.

De overstap van Trebel van Standard naar Anderlecht ligt bij iedereen gevoelig: Gent voelt zich een beetje koud gepakt, bij Anderlecht zijn de fans niet echt genietbaar omdat er nog steeds geen verdediger of doelman is en bij Standard zien ze een speler naar de vijand vertrekken.

"We zijn benieuwd in welke mate de befaamde (beruchte?) O-side op Anderlecht Trebel met open armen zal ontvangen, dan wel of hem er hetzelfde lot wacht dan zijn voorganger Steven Defour", vraagt Van Loock het zich nog af.