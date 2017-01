EXCLUSIEF: Ex-speler uit Jupiler Pro League verkiest transfer naar "Zuiders Beerschot" boven teams uit Belgische 1B

De voorbije maanden had hij geen club, maar nu heeft hij er toch eentje gevonden. En wel in Griekenland, bij het plaatselijke Beerschot: "Het is een waanzinnige club, die deel uitmaakt van de grote 5."

Aan het woord is Hugo Sousa, die tussen 2014 en 2016 als verdediger aan de bak kwam bij het Belgische Waasland-Beveren. De voorbije maanden zat hij zonder club, al waren er genoeg aanbiedingen.

Zeker uit eerste nationale B waren er wel een aantal teams op zoek naar een profiel als het zijne. "Maar het bleef wat lang duren en toen kwam Aris Saloniki plots voorbij", geeft Hugo Sousa toe in gesprek met Voetbalkrant.com. "Ik kan hier ook nog 25 wedstrijden spelen dit seizoen, wat meer zou zijn als in 1e nationale B in België - daar is de competitie al bijna ten einde."

België blijft een land waar ik met positieve gevoels aan terugdenk

"Twee teams uit België wilden me, maar tegen een team als Aris zeg je uiteindelijk geen nee. Na AEK, PAOK, Panathinaikos en Olympiakos is dit de vijfde grootste club van Griekenland. Ze zijn vanuit vierde klasse opnieuw aan het doorstijgen en willen naar het allerhoogste. Ja, ze lijken wat op de Griekse versie van Beerschot-Wilrijk", lacht de Portugees.

"België blijft wel een land waar ik met veel plezier aan zal terugdenken, daar was alles aanwezig om me gelukkig te maken. Ooit kom ik er zeker terug, maar nu wil ik mooie dingen laten zien bij Aris. De fans zijn hier ook geweldig: op de luchthaven stonden ze me meteen op te wachten toen ik arriveerde."