Coach ziet het verschil: "Als je hem aan de overkant ziet spelen, besef je wat we missen"

José Riga zat dit weekend in het kamp van de verliezers. Met Cercle Brugge ging hij onderuit tegen Antwerp, waardoor de top-4 lijkt weg te lopen. De oefenmeester van de Vereniging zag wel waaraan het lag.

"We hebben ons best gedaan, maar de kleine kansen die we kregen maakten we niet af. Tegen een sterk team als Antwerp moet je efficiëntie kunnen tonen", besefte Riga.

We brachten te weinig voetbal

"Antwerp toonde de juiste spirit en kwaliteit. Het is gewoon een goede ploeg, wij moesten heel wat spelers missen en dus moest ik puzzelen. We waren niet top en we lieten te weinig voetbal zien."

Het voetballend vermogen bij Cercle, dat kwam toch ook deels van Faris Haroun - nu speler bij Antwerp. "Hij heeft veel ervaring. Zo'n speler bij ons weghalen? Dat is een zwaar verlies. Nu we hem aan de overkant bezig zagen, weten we hoe hard we hem missen."