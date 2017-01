Akapala op weg naar andere eersteklasser? "Maar het heeft niet veel zin meer als dat op 31 januari is"

Foto: © photonews

Joseph Akpala hoeft bij KV Oostende niet op al te veel speelminuten te rekenen. De Nigeriaanse aanvaller is er zowat het vijfde wiel aan de wagen en mag dan ook vertrekken. Mogelijk is er een (Belgische) oplossing in de maak.

KVC Westerlo overweegt namelijk om Akpala uit zijn lijden te verlossen. Trainer Jacky Mathijssen werkte bij Sporting Charleroi en Club Brugge al samen met de aanvaller en wil hem er nu ook graag bij.

"Ik maakte mijn mening aan onze club, Joseph en Oostende kenbaar" - Jacky Mathijssen

“Ik maakte mijn mening aan onze club, Joseph en Oostende kenbaar”, zegt Mathijssen in Gazet van Antwepren. “Er komt een moment dat er een beslissing moet worden genomen. Wil hij niet komen, dan moeten we aan alternatieven denken.”

De trainer van De Kemphanen hoopt dat er snel schot in de zaak komt. “Beslist hij wel te komen, dan heeft het niet veel zin meer als dat op 31 januari is. Dan zijn er al drie wedstrijden gespeeld.”