Immers verovert Brugse harten: "Past perfect bij mij"

Foto: © Photonews

Club Brugge haalde met Lex Immers een ervaren en in principe meteen inzetbare kracht in huis. De aanvallende middenvelder kwam transfervrij over van Cardiff City en zijn mentaliteit lijkt op het eerste zicht prima te passen bij het DNA van zijn nieuwe club.

No Sweat, No Glory is sinds enkele jaren de leuze van blauw-zwart. Een zinnetje dat op het lijf van Immers geschreven is, zo blijkt. “Past perfect bij mij. Die leuze was trouwens de eerste foto die ik gemaakt heb na mijn transfer. Zoals bij ADO, al zeggen ze daar ‘Schuim op die bekken’”, zo zegt Immers in Het Laatste Nieuws.

Tijdens zijn periode bij Cardiff City gaf Immers nog aan dat het voetbal in Groot-Brittannië hem ligt. “Dat was ook zo. Ik wil wel benadrukken dat ik daarnaast ook wel wil dat er gevoetbald wordt. Alleen maar rennen, lopen, sleuren vind ik ook maar niets. Maar ik wil wel altijd naar voor en zet graag zo snel mogelijk druk”, besluit de Nederlander.