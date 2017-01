Van Gaal verrast vriend en vijand en zet punt achter rijk gevulde carrière

Louis van Gaal houdt het voor bekeken als trainer. Dat liet hij maandagavond weten bij de uitreiking van een lifetime award. De Nederlandse oefenmeester was tot eind vorig seizoen aan de slag bij Manchester United en dat dat blijkt nu zijn laatste opdracht als coach te zijn geweest.

Op sportief vlak waren het moeilijke maanden voor van Gaal. De 65-jarige Nederlander werd ontslagen bij Manchester United en zat sinds eind vorig seizoen zonder ploeg. Maar op persoonlijk vlak waren het nog veel zwaardere maanden voor van Gaal, die zijn schoonzoon verloor.

Schoonzoon overleden

Een gebeurtenis die van Gaal aan het denken zette. “Er is zoveel gebeurd in mijn familie. Dan word je als mens weer met je neus op de feiten gedrukt. Ik denk niet dat ik nog terugkeer”, vertelde van Gaal toen hij de lifetime award voor zijn rijk gevulde carrière in ontvangst mocht nemen.

Van Gaal was gedurende zijn carrière als trainer onder meer aan de slag bij Ajax, Barcelona, Bayern München, de nationale ploeg van Nederland en Manchester United.